Temlik krizi

BUNUN üzerine Cihan Bulut da Antalyaspor’un içinde bulunduğu zor şartlara rağmen kendilerini eleştiren Öztürk’ün eski yönetimi tarafından herhangi bir fedakarlıkta bulunulmadığını ileri sürerek, “Görevde bulunduğumuz süre içerisinde gece gündüz çalışıp, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte takımın en zor zamanlarında milyonlarca lira cebimizden harcadık. Bu süreçte daha önceki yönetim tarafından kendi şahsi kefaretlerinin ve alacaklarının garanti edilmesi amacıyla verilen temliklerin çözdürülmesi için defalarca kapılarına gittik fakat sonuç alamadık” demişti.

TEMLİKLER KALKTI

Cihan Bulut, dün tekrar sosyal medya hesabından açıklama yaparak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Bulut, “Bugüne kadar tarafımıza verilen hiçbir sözün tutulmamasına rağmen Antalyaspor’un zor günlerinde temlikleri kaldırmayıp bizi kapı kapı dolaştıranlara inat biz bugün bir kez daha üzerimize düşeni yaptık. Önce Antalyaspor dedik, artık kimsenin bahanesi kalmasın” açıklamasında bulundu. Başkan Öztürk ise, sosyal medya hesabı Twitter'dan eski başkan Cihan Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztürk şu ifadeleri kullandı: "LÜTFEN ARTIK SUS! Amaç paradan çok zarar vermekti, bravo işte başardın da! Akhisar o golleri bana değil ANTALYASPOR’a attı anla artık. Helal olsun sana doğuştan Antalyalı başkan!!! Kulübü 216.000 TL için sabote ettin! Şaka değil ha rakam 216.000 TL!!! Koskoca Antalyalı Yörükoğlu firmasının sahibi bu şahıs! 7-8 aydır parasını alamamış sporcular, tedarikçiler, profesyoneller var! Ve bu insanların icraya gitmemesinin tek nedeni kulübe olan güvenleri ve iyi niyetleri! Sen ne yaptın peki? Fırsat kollayıp, bu kulübe alnının teriyle emek verenleri zor duruma düşürdün. Eski yöneticin olan Ali Kuş isimli avukatı apar topar elimizi kolumuzu bağlayacak şekilde bankaya koşturdun. Yaptığın hak arama değil, fırsatçılık, kötü niyetti! Sen koskoca başkandın ve görevi bırakalı iki ay oldu! ‘Helal olsun Antalyaspor’a’ diye senin için bu ufak parayı bile hibe edemedin! Faiziyle ilk ben alayım dedin. Tek tutunduğun dal temlik. Üstelik anlamı da bilmiyorsun diyeceğim ama amacın yanlış bilgilendirmek herkesi! Bütün amacında temlik bahanesini kullanarak bizim yaptığımız gibi kendin para koymamak, finansal riske girmemek için kamuoyu yaratmak! Temlik kredi alabilmek için verilen teminattır. Bunu Antalyaspor AŞ bankalara vermiştir ve temlikleri kaldıracak kurumlar da bankalardır! Bizden önce de hep temlikler verilerek kredi alınmıştır ve bütün Süper Lig kulüpleri temlikler vermeye devam etmektedir! Bizim dönemimizde verilen temlikler biz yönetimde olmamıza rağmen devam etmektedir, yani hala kalkmamıştır! Ayrıca kendi zamanında imzanla tam 32 milyon TL’lik temlik vermişsin. Bu kadar yanlış bir şeyse sen ne mantıkla imza atıyorsun? Öz Antalyalı başkan! Yaptıkların Antalyaspor tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır! Artık yeter! Sus ve çek ellerini Antalyaspor’dan! Bu konuyla ilgili benden başka bir açıklama olmayacaktır."