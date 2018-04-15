Telekom'da büyük tepki! Terim ve Arda...

TECRÜBELİ teknik adam, geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenildikleri maçta ilk 11'de görevlendirdiği Maicon Roque ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Jason Denayer ve Ryan Donk'u Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.



Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Maicon ve Selçuk İnan'ın yanı sıra Batuhan Ahmet Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Iasmin Latovlevici bulundu.



Denayer 8 maç sonra forma giydi



Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jason Denayer, 8 maç aradan sonra forma şansı buldu.