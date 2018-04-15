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Telekom'da büyük tepki! Terim ve Arda...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları maça göre başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yaptı

Telekom'da büyük tepki! Terim ve Arda...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları maça göre başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yaptı

15 Nisan 2018 Pazar 19:42
Telekom'da büyük tepki! Terim ve Arda...
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TECRÜBELİ teknik adam, geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenildikleri  maçta ilk 11'de görevlendirdiği Maicon Roque ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu  futbolcuların yerine Jason Denayer ve Ryan Donk'u Medipol Başakşehir karşısında  sahaya sürdü.
 
Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz,  Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes  Belhanda, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.
 
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Maicon ve Selçuk İnan'ın yanı  sıra Batuhan Ahmet Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin,  Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Iasmin Latovlevici bulundu.
 
Denayer 8 maç sonra forma giydi
 
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı  kalan Jason Denayer, 8 maç aradan sonra forma şansı buldu.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 19:48
Anahtar Kelimeler:
FutbolcuGalatasaraySpor Toto Süper Lig
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