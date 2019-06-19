Teleferik'ten Alanyaspor'a söze tutulmadı

SABİT gelir kaynakları konusunda sıkıntı çeken Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a Alanya Belediyesi ve Teleferik A.Ş. tarafından verilen 1 TL'lik söz bir türlü tutulmuyor. Alanya Teleferik'te her yolcu ücretinden 1 TL'nin turuncu yeşilli takıma aktarılacağı sözü askıda kalırken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun "Alanyaspor'un, şehrin ve bölgenin tanıtımında, sosyal ve sportif alanda yarattığı etki çok büyük. Belediye Başkanımız bu konuda söz verdiyse, Teleferik A.Ş. firması bu sorunu çözmeli. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı" açıklamasına rağmen henüz harekete geçen bir yetkili yok.

SORUN KİMDE?

Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar ise sorunun kimde olduğu konusunda bir açıklama bekliyor. Turuncu yeşilli kulübe verilen sözlerin tutulmasını bekleyen taraftarlar, "Yaklaşık 2 yıl önce Kurban Bayramı'nda faaliyete geçen Alanya Teleferik adeta darphane gibi para basıyor ama yetkililer tarafından Alanyaspor'a sözü verilen 1 TL'lik paydan hala haber yok. Kulübümüzle resmen dalga geçiliyor ve tüm Alanya bunu izliyor. Bir yetkili de çıkıp sorunun kimde olduğunu açıklamıyor. Yeni sezon öncesi somut bir gelişme olmazsa büyük bir protesto gösterisi ile bu durumu tekrar gündeme getireceğiz" dediler.



Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 23:43