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“Telafi etmeliyiz“

ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Giresun mağlubiyetinin telafisini ancak deplasmandaki Osmanlıspor maçını kazanarak yapabiliriz" dedi

“Telafi etmeliyiz“

ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Giresun mağlubiyetinin telafisini ancak deplasmandaki Osmanlıspor maçını kazanarak yapabiliriz" dedi

17 Mart 2015 Salı 11:49
“Telafi etmeliyiz“
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ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Giresun mağlubiyetinin telafisini ancak deplasmandaki Osmanlıspor maçını kazanarak yapabiliriz" dedi
OSMANLI FIRSATI
ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Giresun maçının kaybetmelerinin kendilerini rahatsız ettiğini ve sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. Kalpar, bu kaybı telafi edebilecek durumda olduklarını, Osmanlıspor deplasmanından istedikleri sonuçla dönmeye kendilerini şimdiden hazırladıklarını ifade etti. Kalpar, "Lig maratonu devam ediyor. Bugün aleyhimize olan şey belki bundan sonraki hafta lehimize olacak. Bize puan olarak da yakın bir Osmanlıspor var karşımızda. Oradan iyi bir sonuçla dönmek bizi çok daha avantajlı bir duruma sokabilir. Bunun bilincindeyiz. Giresun mağlubiyetinin telafisini ancak deplasmandaki Osmanlıspor maçını kazanarak yapabiliriz" dedi.
ARA VERMEDİLER
Öte yandan ALBİMO Alanyaspor cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pazar günü bir yenileme antrenmanı yapan Turuncu - Yeşilli takım, dün de dayanıklılık içeren koşular yaptı ve sınırlı alanda oynanan yarı saha oyunla antrenmanı tamamladı. Denizlispor maçında  sakatlanan ve Giresunspor maçında forma giyemeyen sağ kanat oyuncusu Özgür'ün durumu ise bugün sahada yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak. ALBİMO Alanyaspor hazırlıklarını bugün Zimbitlik tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kafile perşembe günü havayoluyla Ankara'ya gidecek. ALBİMO Alanyaspor'da maç öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. 
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:51
Anahtar Kelimeler:
Albimo AlanyasporHüseyin KalparGiresunsporAlanyaspor
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