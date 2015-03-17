“Telafi etmeliyiz“

ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Giresun mağlubiyetinin telafisini ancak deplasmandaki Osmanlıspor maçını kazanarak yapabiliriz" dedi

OSMANLI FIRSATI

ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Giresun maçının kaybetmelerinin kendilerini rahatsız ettiğini ve sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. Kalpar, bu kaybı telafi edebilecek durumda olduklarını, Osmanlıspor deplasmanından istedikleri sonuçla dönmeye kendilerini şimdiden hazırladıklarını ifade etti. Kalpar, "Lig maratonu devam ediyor. Bugün aleyhimize olan şey belki bundan sonraki hafta lehimize olacak. Bize puan olarak da yakın bir Osmanlıspor var karşımızda. Oradan iyi bir sonuçla dönmek bizi çok daha avantajlı bir duruma sokabilir. Bunun bilincindeyiz. Giresun mağlubiyetinin telafisini ancak deplasmandaki Osmanlıspor maçını kazanarak yapabiliriz" dedi.

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