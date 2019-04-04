Tekvando heyecanı

AVRUPA Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Kemer'de düzenlenen ve 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı şampiyona ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Şampiyonanın ikinci gününde 16 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. İlk günü 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, ikinci gün sonunda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı. 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın son gününde 7 kategoride madalyalar sahibini bulacak.