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Teknik direktör istifasını açıkladı

Taraftarı şok eden açıklama kulübün internet sitesinden yapıldı

SPOR 27.10.2019, 14:58
Teknik direktör istifasını açıkladı
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YILPORT Samsunspor, teknik direktör İrfan Buz'un Sancaktepe FK beraberliği sonrası istifa ettiğini açıkladı.
 
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Yılport Samsunspor Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını Futbol A.Ş.Yönetim Kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilen Sayın İrfan Buz’a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
 

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