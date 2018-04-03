ted liler kupayla döndü

26-28 MART tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda, Antalya ve ilçelerinden gelen sporcular ve takımlar Antalya'yı Türkiye finallerinde temsil edebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışların sonunda takım halinde ikinci olan TED Alanya Koleji öğrencileri, 4-6 Mayıs tarihleri arasında 4 ayrı merkezde düzenlenecek Yüzme Yarışları Bölge Şampiyonası'nda Alanya’yı temsil edecekler. TED Alanya Koleji yetkilileri, "İlk günden itibaren katıldıkları bir çok yarışta kürsüye çıkan sporcularımız aldıkları derecelerle, katılacakları bölge şampiyonasında ne kadar iddialı olacaklarını şimdiden göstermiş oldular. Hepsini tebrik ediyoruz" dediler.

TED Koleji sporcularının aldıkları dereceler şöyle:

4x100 Karışık bayrak yarışı ikincisi (Takım)

4x200 Karışık bayrak yarışı ikincisi (Takım)

İlkben Almila SARITAŞ

50 mt sırtüstü birincisi

50 mt serbest ikincisi

200 mt sırtüstü üçüncüsü

200 mt karışık üçüncüsü

Gonca İNCE

100 mt kurbağalama üçüncüsü

200 mt kelebek üçüncüsü

200 mt karışık üçüncüsü

Ekin ŞAHAN

100 mt kelebek dördüncüsü

Duygu BALTAOĞLU

200 mt kelebek dördüncüsü