TED'de kalabalık toplantı

ALANYA, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerindeki okulların müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri, Antalya GHSİM Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe GHSİM Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, her okulun en az 5 spor dalında faaliyete katılması, okullarda sporcu sayısı ve spora katılımın artırılması ile okullarda gençlik ve spor kulüpleri kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda konuşan Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, beden eğitimi dersinin ve beden eğitimi öğretmeninin önemli olduğunu, ahlaklı ve dürüst öğrencilerin yetiştirilmesinde beden eğitimi öğretmenlerinin büyük rolünün olduğunu, beden eğitimi dersinin diğer derslerden farkı olmadığını, okul müdürlerinin beden eğitimi öğretmenleri ile beraber okullarında sporun yaygınlaştırılması için çalışmaları gerektiğini söyledi.