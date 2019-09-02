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Taylan Antalyalı Galatasaray'da!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! Taylan'ın alacaklarına karşılık bonservisi genç oyuncuya verildi ve Galatasaray bu transferi bedelsiz bitirdi. TFF'nin bilgi bankasında oyuncunun sözleşmesi yayınlandı

SPOR 02.09.2019, 23:15 Enes Subaşı
Taylan Antalyalı Galatasaray'da!
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BB Erzurumspor yönetiminden edinilen bilgiye göre, Galatasaray ile BB Erzurumspor yetkililerinin transfer için masada olduğu ve anlaşmanın yüzde 90 ihtimalle tamamlandığı belirtildi. Kulüpler arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, anlaşmada ufak pürüzler olduğu ve transferin birkaç saat içinde olumlu sonuca bağlanacağı kaydedildi.

TAYLAN ANTALYALI ALACAKLARINI BIRAKTI

Öte yandan Taylan Antalyalı ise Galatasaray'a transfer olmak için BB Erzurumspor Kulübü'ndeki alacaklarından vazgeçti ve sarı kırmızılı kulüple anlaşarak, kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'e gitmek istediğini iletirken, Üneş ise oyuncunun önünü açacağını ve ona engel olmayacaklarını söyledi.

Taylan Antalyalı, Galatasaray forması giymek için Erzurumspor kulübündeki 450 bin TL'lik alacağından vazgeçti...‬

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