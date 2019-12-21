Tayfur Havutçu: Kabus gibiydi

RECEP Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Havutçu, 4-1 geride tamamladıkları ilk yarıda basit goller yediklerini belirtti.

İlk yarıda kötü bir performans sergilediklerini vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, "Üzgünüz. Evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarı bizim için kabus gibiydi. Kötü oynadık. Reaksiyon göstermedik. Rakibin işini kolaylaştırdık. İkinci yarıda ise çok farklı bir maç vardı. İstediğimiz golleri bulduk, penaltı yakaladık. En kötü beraberliği sağlayabilirdik. Golü erken bulsak belki maçı da kazanabilirdik." diye konuştu.

Savunmada sıkıntılarının olduğunu dile getiren Tayfur Havutçu, "Devre arasında gerekli takviyeler yapılacaktır. Son maçı iyi bir şekilde geçirip devre arasına girmek istiyoruz. Gol atma sıkıntımız yok, basit goller yiyoruz. Takım savunmasını geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.