Tayfur Bingöl Alanyaspor'a imza atmak için hazırlanıyor

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Aytemiz Alanyaspor'a imza atmak için hazırlanıyor

Tayfur Bingöl Alanyaspor'a imza atmak için hazırlanıyor
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AYTEMİZ Alanyaspor, eski futbolcusu Tayfur Bingöl ile imzaya çok yakın. Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile sözleşmesi sona eren başarılı kanat oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Alanya'ya gelerek Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile masaya oturmuş ve prensipte anlaşmıştı. Taraflar arasındaki pürüzlerin giderildiği ve imzanın yakın olduğu öğrenilirken, deneyimli oyuncunun Alanyaspor'daki ikinci baharı için heyecanlı olduğu belirtildi. Tayfur, turuncu yeşilli takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük emek veren futbolculardandı. Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından sözleşmesi sona eren ve kiralık olarak geldiği Gençlerbirliği takımı tarafından 400 bin Euro'ya Göztepe'ye satılan Tayfur, sarı kırmızılı forma ile bu sezon 21 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası maçında oynadı. 

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 22:33
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