Tatil edilen maç sonrası Fenerbahçe'ye tarihi ceza geliyor

FENERBAHÇE- Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve hakem kararıyla tatil edilen mücadeleyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

"Futbolseverlerin şimdi ne olacak?" diye merak ettiği derbiye dair emsaller göz önüne alındığında sarı lacivertliler, 4 maç seyircisiz oynama ve hükmen mağlup sayılma cezası tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

TRABZONSPOR'A 4 MAÇ CEZA ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2016 yılında oynanan mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle maç yarıda kalmış ve hakemler soyunma odasına gitmişti. TFF, o dönem verdiği kararda Trabzonspor'a 4 maç ceza vermiş, Fenerbahçe'yi de hükmen galip saymıştı.

Fenerbahçe'nin seyircisiz oynama cezası Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak. Sarı lacivertliler hükmen mağlup sayılması durumunda Türkiye Kupası'nda finale çıkamayacak.