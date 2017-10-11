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Tarihte ilk kez düzenlenecek turnuvada Türkiye'nin grubu belli oldu

2018 yılında ilk kez düzenlenecek Uluslar Liginde gruplar belli oldu. Türkiye, Finlandiya beraberliğiyle B Liginin son takımı olarak kaldı

Tarihte ilk kez düzenlenecek turnuvada Türkiye'nin grubu belli oldu

2018 yılında ilk kez düzenlenecek Uluslar Liginde gruplar belli oldu. Türkiye, Finlandiya beraberliğiyle B Liginin son takımı olarak kaldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:59
Tarihte ilk kez düzenlenecek turnuvada Türkiye'nin grubu belli oldu
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UEFA, maçların 2018 yılının eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacağı Uluslar Liginde hangi ülkenin hangi ligde yer alacağını açıkladı.  Türkiye, son maçta  Finlandiya deplasmanında aldığı beraberlik sayesinde B Liginin son takımı olarak kaldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre 11 Ekim 2017 itibarıyla hesaplanan UEFA Ulusal Takımlar Sıralamasına göre kategoriler şöyle:

A LİGİ

Almanya,  Portekiz,  Belçika,  İspanya,  Fransa,  İngiltere,  İsviçre,  İtalya,  Polonya,  İzlanda,  Hırvatistan,  Hollanda üçerli dört grupta mücadele edecek. Her grubun birincisinin oluşturacağı dört takım Haziran 2019'da Uluslar Ligi Şampiyonu olmak için (iki yarı final, üçüncülük ve final) mücadele edecek. Mini turnuvanın ev sahibi finalist ülkeler arasından Aralık 2018'de belirlenecek. Gruplarında son dört sırayı alanlar 2020 için B Ligine düşecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020'de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020'ye gidecek.

B LİGİ
Avusturya,  Galler,  Rusya,  Slovakya,  İsveç,  Ukrayna,  İrlanda Cumhuriyeti,  Bosna Hersek,  Kuzey İrlanda,  Danimarka, Çekya ve  Türkiye üçerli dört grupta mücadele edecek. 2020'deki bir sonraki turnuva için her grubun birincisi A Ligine yükselecek, sonuncular C Ligi'ne düşecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020'de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020'ye gidecek.

C LİGİ

Macaristan,  Romanya, İskoçya,  Slovenya,  Yunanistan,  Sırbistan,  Arnavutluk,  Norveç,  Karadağ,  İsrail,  Bulgaristan,  Finlandiya,  Güney Kıbrıs,  Estonya ve  Litvanya biri üçlü, üçü dörtlü olmak üzere dört grupta mücadele edecek. 2020'deki bir sonraki turnuva için her grubun birincisi B Ligi'ne yükselecek, sonuncular D Ligine düşecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020'de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020'ye gidecek.

D LİGİ

Azerbaycan,  Makedonya,  Belarus,  Gürcistan,  Ermenistan,  Letonya, Faroe,  Lüksemburg,  Kazakistan,  Moldova,  Liechtenstein,  Malta,  Andorra,  Kosova,  San Marino ve  Cebelitarık dörder takımlı dört grupta mücadele edecek. 2020'deki bir sonraki turnuva için her grubun birincisi C Ligi'ne yükselecek. EURO-2020 elemelerinden vize alamayan en iyi dört takım Mart 2020'de play-off oynayacak; buradan bir takım EURO-2020'ye gidecek.

Uluslar Ligi'nde gruplar 24 Ocak 2018'de  Lozan'daki kura çekiminde belirlenecek. Üçerli gruplardaki takımlar 6 maç gününün dördünde Uluslar Ligi maçlarına çıkacak.

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