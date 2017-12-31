Tarihin en iyi Türk takımı belli oldu

Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.

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