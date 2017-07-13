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Bayern Münih, Real Madrid'den 2 sezon için satın alma opsiyonuyla kiraladığı James Rodriguez için başkan Rummenigge ve teknik direktör Ancelotti'nin de hazır bulunduğu basın toplantısı düzenledi

Tarih yazmak istiyorum

Bayern Münih, Real Madrid'den 2 sezon için satın alma opsiyonuyla kiraladığı James Rodriguez için başkan Rummenigge ve teknik direktör Ancelotti'nin de hazır bulunduğu basın toplantısı düzenledi

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:21
Tarih yazmak istiyorum
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ALMAN  ekibi Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid takımından satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i basına tanıttı. Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Bavyera ekibi ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalayan Rodriguez'in yanı sıra kulüp başkanı Karl-Heinz Rummenigge ile teknik direktör Carlo Ancelotti de hazır bulundu.Bayern Münih'e geldiği için çok mutlu olduğunu belirten James Rodriguez, "Bayern Münih'te forma giyecek ikinci Kolombiyalı futbolcu olduğum için mutluyum. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum. İlk 11 oyuncusu olmak için savaşacağım. Burada tarih yazmak istiyorum." dedi.James Rodriguez ile 2014-2015 sezonunda Real Madrid'de çalışan İtalyan teknik adam Ancelotti ise, özel bir an yaşadığını ifade ederek, "Onun burada olmasından dolayı çok memnunum. Kalitesiyle bize güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.Bayern Münih'in başkanı Rummenigge ise, 26 yaşındaki futbolcunun oynayacağı futboldan keyif alacağını ve Münih'te kendisini evinde gibi hissetmesini umduğunu kaydetti. Basın toplantısının sonunda, başkan Rummenigge, Ancelotti ve Rodriguez, Kolombiyalı oyuncunun giyeceği 11 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihReal MadridJames Rodriguez
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