Taraftarlara müjde! Kombineler satışa çıktı

SPOR Toto Süper Lig'deki 4. yılına hazırlanan Alanyaspor'un iç saha maçlarında geçerli olacak olan kombine satışları bugün başladı. Konu ile ilgili Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kulübümüzün 2019-2020 sezonunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda geçerli olacak kombinelerin satışına başlandı. 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar yenileme işlemi yapılacak ve 18 Temmuz Perşembe günü ise genel satış başlayacak. VIP Tribün 2 bin 500 TL, Maraton Tribün D-E-F Bloklar 750 TL, Maraton Tribün A-B-C-G-H-I Bloklar 650 TL, Kapalı Tribün TL 650 TL, Kale Arkası Tribünleri 250 TL'den satışa açıldı. Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. Kombineler, www.passo.com.tr veya Alanyaspor Passolig Ofisi’nden taksit avantajıyla yenilenebilir. Taksitli kombine yenilemelerinde yüzde 8 vade farkı uygulanmaktadır. Kombine yenileme için www.passo.com.tr adresinden üye girişi yaparak 'kombine rezervasyonlarım' bölümünden bir önceki sezona ait kombinesini aynı koltuk numarasıyla yenileyebilecek.

TAKSİT SEÇENEKLERİ

Alanyaspor Passolig Ofisi’nde:

Vakıfbank Kredi kartlarına 3+3 taksit

World özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Bonus özellikli kredi kartlarına 3 taksit

Finansbank kredi karlarına 3+3 taksit

Ziraat Bankası kredi kartları 3+3 taksit

Halkbank kredi kartlarına 6 taksit

İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit

Akbank kredi kartlarına 6 taksit

Aktifbank kredi kartlarına 6 taksit

www.passo.com.tr'de:

Vakıfbank Kredi kartlarına 3+3 taksit

World özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

Bonus özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit

İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit

Aktif Bank kredi kartlarına 6 taksit

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 11:37