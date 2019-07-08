Taraftarlara müjde! Kombineler satışa çıktı

SPOR Toto Süper Lig'deki 4. yılına hazırlanan Alanyaspor'un iç saha maçlarında geçerli olacak olan kombine satışları bugün başladı. Konu ile ilgili Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Kulübümüzün 2019-2020 sezonunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda geçerli olacak kombinelerin satışına başlandı. 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar yenileme işlemi yapılacak ve 18 Temmuz Perşembe günü ise genel satış başlayacak. VIP Tribün 2 bin 500 TL, Maraton Tribün D-E-F Bloklar 750 TL, Maraton Tribün A-B-C-G-H-I Bloklar 650 TL, Kapalı Tribün TL 650 TL, Kale Arkası Tribünleri 250 TL'den satışa açıldı. Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. Kombineler, www.passo.com.tr veya Alanyaspor Passolig Ofisi’nden taksit avantajıyla yenilenebilir. Taksitli kombine yenilemelerinde yüzde 8 vade farkı uygulanmaktadır. Kombine yenileme için www.passo.com.tr adresinden üye girişi yaparak 'kombine rezervasyonlarım' bölümünden bir önceki sezona ait kombinesini aynı koltuk numarasıyla yenileyebilecek.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
Alanyaspor Passolig Ofisi’nde:
Vakıfbank Kredi kartlarına 3+3 taksit
World özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit
Bonus özellikli kredi kartlarına 3 taksit
Finansbank kredi karlarına 3+3 taksit
Ziraat Bankası kredi kartları 3+3 taksit
Halkbank kredi kartlarına 6 taksit
İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit
Akbank kredi kartlarına 6 taksit
Aktifbank kredi kartlarına 6 taksit
www.passo.com.tr'de:
Vakıfbank Kredi kartlarına 3+3 taksit
World özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit
Bonus özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit
İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit
Aktif Bank kredi kartlarına 6 taksit