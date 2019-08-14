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Son Dakika

Taraftarlar stat çevresinde toplanıyor

İngiltere'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde bu akşam oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde taraftarların stat çevresinde toplanmaya başladığı görülüyor

SPOR 14.08.2019, 21:27 Enes Subaşı
Taraftarlar stat çevresinde toplanıyor
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İSTANBUL Boğazı'nda tekne turuna çıkan Liverpool taraftarı stada geldi. Taraftarlar turun ardında Kabataş İskelesi'ne yanaşan tekneden inerek maçın oynanacağı Beşiktaş Park'a yöneldi.   

CHELSEA TARAFTARI BEŞİKTAŞ'TA EĞLENDİ

Chelsea Taraftarı maç öncesi Beşiktaş'ta eğlendi. Beşiktaş Çarşı'da toplanan taraftarlara Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik etti.

#Liverpool #chelsea #İngiltere
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