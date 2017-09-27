Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

'Taraftarımız bizden iyi bir sonuç bekliyor'

Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, Atiker Konyaspor’la yarın karşılaşacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, “Biz hazırız. Taraftarımız bizden iyi bir sonuç bekliyor” dedi

'Taraftarımız bizden iyi bir sonuç bekliyor'

Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, Atiker Konyaspor’la yarın karşılaşacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, “Biz hazırız. Taraftarımız bizden iyi bir sonuç bekliyor” dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 21:13
'Taraftarımız bizden iyi bir sonuç bekliyor'
banner404

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında yarın AtikerKonyaspor'la karşılaşacak olan Vitoria Guimaraes'te Teknik Direktör Pedro Martins ve kaleci Joao Miguel basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Pedro Martins, “Öncelikle bu zor bir maç olacak. Ama keyifliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gruba baktığımızda denge görebiliriz ve zor bir gruptayız ama buna rağmen mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Bu takım iyi bir takım, yetenekli bir takım, defansif ve ofansif olarak çok iyiler. Bunu aklımıza yazdık. Hazır geldik o yüzden merak etmiyoruz. Yarın göreceğiz. Bizim için önemli olan yarınki maç, ona odaklanacağız. Takımımız fizik olarak çok iyi durumda ve yarınki maçta bunu göstermek istiyoruz. Vitoria Guimaraes taraftarı bizden iyi bir sonuç bekliyor. İyi bir sonuç vermek istiyoruz. Onun için tekrarlıyorum, biz hazırız. Biliyorsunuz evimizin dışında oynamak hiçbir zaman kolay olmuyor. O yüzden mücadele edeceğiz” dedi.

Miguel: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Vitoria Guimaraes kalecisi Joao Miguel ise, “Keyifliyim ve hazırım. Bence korkacak bir şey yok. Sonuçta futbol bir oyun. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Douglas’ın yerine oynayacağım ve onun gibi iyi bir performans göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Portekiz ekibi basın toplantısının ardından karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Vitoria Guimaraes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupa kuraları çekiliyor
Kupa kuraları çekiliyor
Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu
Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu
'Alanyaspor için önemli bir maç'
'Alanyaspor için önemli bir maç'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim