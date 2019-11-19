Taraftarı çok kızdıran Olcay'dan sürpriz açıklama!

DENEYİMLİ oyuncu Olcay Şahan'ın katıldığı programda "Türkiye'nin 3 büyük takımında, tabii Denizli'yi de katıyorum içine" diye kurduğu cümleye, Olcay'ın, "Allah Allah" diyerek cevap vermesi taraftarları kızdırdı. Oyuncunun Denizlispor'u küçük gördüğünü belirten taraftarlar sosyal medya üstünden deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.Bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 1 asist yapan tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi. Denizlispor'a gelmesinin en önemli nedeninin takımın ve taraftarın büyüklüğü olduğunu kaydeden Olcay Şahan, "Sosyal medyada paylaşılan videoda asla Denizlispor'u küçük görme gibi bir niyetim olmadı olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam büyük Denizlispor camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM"

Denizlispor formasını gururla taşıdığını belirten 32 yaşındaki orta saha, "Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğum zamanlarda Sivasspor ve Beşiktaş maçında taraftarların bana verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızın tepkisine değil desteğine ihtiyacım var. Önümüzde çok önemli bir Çaykur Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sevdirip affettireceğimden şüphem yok" açıklamasında bulundu.