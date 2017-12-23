Taraftardan Kudüs koreografisi

KONYA Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarları, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yaptı.
KUDÜS BİZİM KALACAK
Taraftarların koreografilerinde; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verildi. Koreografi sırasında tribünlerden "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atıldı.
İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi de maçı izledi.
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