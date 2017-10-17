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Taraftardan flaş karar

Antalyaspor taraftarları, stada girişte, polis ile özel güvenlik görevlilerinin ayakkabı çıkartarak üst araması yaptığı, kadınların çantayla stada girişine izin verilmediği gerekçesiyle cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına gitmeme kararı aldı

Taraftardan flaş karar

Antalyaspor taraftarları, stada girişte, polis ile özel güvenlik görevlilerinin ayakkabı çıkartarak üst araması yaptığı, kadınların çantayla stada girişine izin verilmediği gerekçesiyle cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına gitmeme kararı aldı

17 Ekim 2017 Salı 00:22
Taraftardan flaş karar
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ANTALYA Stadyumu'nda oynanan müsabakalarda tribünlerde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla güvenlik tedbirleri arttırıldı. Antalyaspor'un geçen cumartesi günü Göztepe ile oynadığı maçta, stattaki polis ve güvenlik görevlilerinin arama noktasındaki uygulamaları taraftarın tepkisine neden oldu. Turnikelerde, taraftarların ayakkabıları çıkarılarak karton mukavva üzerinde üst araması yapılması, çocuk ve kadınların çantayla stada girişine izin verilmemesi sosyal medyada protesto edildi. Bazı taraftarlar ve kombine sahipleri, polis ve güvenlik görevlilerin üst araması sırasındaki uygulamasının insanlık dışı olduğunu iddia ederek, maça gitmeme kararı aldığını paylaştı.  

TARAFTAR TEPKİSİ

Bazı taraftarlar da polis ve güvenlik görevlilerinin üst araması yaptığı sırada çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak uygulamanın sona ermesi gerektiği görüşünü belirtti. Statta güney kale arkasında Antalyaspor'u destekleyen Grup 1966 üyeleri de güvenlik ekiplerinin uygulamasına tepki göstermek için cuma günü oynanacak maça gitmeme kararı aldı. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçı izlemeye gelen taraftara polis ile özel güvenlik görevlilerinin eziyet ettiğini, çağ dışı davranışlarda bulunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Taraftarları
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