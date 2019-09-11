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Taraftara ‘Kombine’ çağrısı
TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Yılmaz, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.
SPOR 11.09.2019, 19:46
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkan Adayı Kerim Yılmaz, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Beraberindeki 50 kişilik acenta temsilcisiyle maraton tribünü kombine kartı alan Yılmaz, “Taraftarlarımızı, kombine alarak şehrimizin kulübü gözbebeğimiz Alanyaspor’a destek olmaya davet ediyorum” dedi.
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