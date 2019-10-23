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Taraftara hakaretler yağdıran Belhanda'dan maç sonrası şok telefon!

Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e yenildiği maçta taraftara ıslık çalan Faslı oyuncu Belhanda, Ocak ayında takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdi.

SPOR 23.10.2019, 12:14
Taraftara hakaretler yağdıran Belhanda'dan maç sonrası şok telefon!
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ŞAMPİYONLAR Ligi'nde gol atamayan tek takım olarak dikkat çeken Galatasaray'da dün akşam Belhanda'nın sergilediği performans ve oynadığı kötü futbol taraftarların sabrını taşırdı.

BELHANDA AYRILMAK İSTİYOR, TERİM ONAY VERDİ

Daha önce Sivasspor maçında oyundan alınırken tribünlerden az da olsa tepki alan, fakat Real Madrid karşısında aleni bir şekilde yuhalanan Belhanda'nın köprüleri attığı belirtilirken, Faslı oyuncunun menajerine talimat verdiği ve Ocak ayında takımdan ayrılacağı kaydedildi. Akşam'ın haberine göre; Sahadan çıkarken sarı kırmızılı seyircilere hakaretler yağdırarak el hareketi yapan 29 yaşındaki orta sahanın artık Galatasaray'ı kafasından sildiği ifade edilirken, Fatih Terim'in de durumu kabullendiği ve bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

6 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA NE GOL ATTI, NE ASİST YAPTI

Sahada kaldığı 67 dakikalık süre içerisinde tam 15 top kaybı yapan Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 8 karşılaşmada görev alırken, tecrübeli futbolcu bu maçlarda sadece 1 gol (penaltıdan) atabildi. Sarı kırmızılı formayla 2,5 sezonda toplam 6 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösteren oyuncu gol veya asist üretemedi.

#taraftar #Belhanda #Galatasaray
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