Taraftara davet

Antalyasporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün biletlerini tüketirken, turuncu yeşilli taraftarların da 10 bin kişilik Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu doldurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu önemli mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Alanyasporlu yöneticiler, "Kritik maçta takımımızı yalnız bırakmayalım ve 90 dakika boyunca destek vererek bu maçı alalım" dediler.