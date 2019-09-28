Taraftar yemin etti

FENERBAHÇE maçında olduğu gibi bugün de stadyumu dolduracak olan taraftarlar, oluşturacakları baskıyla Sivasspor'u devirmek istiyorlar. Turuncu yeşilli ekibin taraftar grupları, "İç sahadaki yenilmezlik serimizi devam ettirmeliyiz. Bu maçta biz taraftarlara büyük iş düşüyor. 90 dakika boyunca takımımızı destekleyip liderliğimizi sürdürmeliyiz" dediler.