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Taraftar yemin etti

Lider Aytemiz Alanyaspor'un taraftarları, bugün oynanacak olan kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamladı

SPOR 27.09.2019, 18:33
Taraftar yemin etti
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FENERBAHÇE maçında olduğu gibi bugün de stadyumu dolduracak olan taraftarlar, oluşturacakları baskıyla Sivasspor'u devirmek istiyorlar. Turuncu yeşilli ekibin taraftar grupları, "İç sahadaki yenilmezlik serimizi devam ettirmeliyiz. Bu maçta biz taraftarlara büyük iş düşüyor. 90 dakika boyunca takımımızı destekleyip liderliğimizi sürdürmeliyiz" dediler.

#Lider Aytemiz Alanyaspor
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7. Tottenham 6 8
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9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
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13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
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16. Norwich City 6 6
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18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
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7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
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14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
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17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
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