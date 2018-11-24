FUTBOL Arena'nın haberine göre; Ankaragücü tribününde kalp krizi geçiren taraftar hastaneye kaldırıldı.
Son derece gergin geçen Ankaragücü - Beşiktaş maçının ikinci yarısında bir Ankaragücü taraftarı tribünde fenalaştı. Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribündeki diğer taraftarlar yaparken, sonrasında kalp krizi geçiren taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Taraftar maçta kalp krizi geçirdi
FUTBOL Arena'nın haberine göre; Ankaragücü tribününde kalp krizi geçiren taraftar hastaneye kaldırıldı.
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