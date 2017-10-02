Taraftar Antalyaspor'a tepkili  

LİGDE 7 haftayı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle geçiren kırmızı beyazlılar, 6 puanla 15'inci sırada yer aldı. Eto'o, Nasri gibi dünya yıldızı futbolcuların yanı sıra Menez, Maicon, William gibi kaliteli oyunculardan oluşan kırmızı beyazlıların ligde istediği sonuçları alamaması taraftarın da tepkisini çekti.



Lige kötü başlangıç yapan Antalyaspor'da Sivas deplasmanı mağlubiyeti sonrası taraftar sosyal medya hesabından yönetim ve futbolcuları eleştirdi. Taraftarın en fazla eleştirdiği futbolcular ise Sakıb ile kaleci Ferhat oldu. Sosyal medya hesaplarından çağrı yapan Antalyaspor taraftarı, kırmızı beyazlıların bugün yapacağı antrenmanı izleyip, takımın sonraki maçlarında futbolcuların daha istekli oynamalarını talep edeceklerini duyurdu.

