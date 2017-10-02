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Taraftar Antalyaspor'a tepkili  

Süper Lig'e şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alma ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlaşan Antalyaspor'da, Sivasspor mağlubiyetiyle moraller bozuldu

Taraftar Antalyaspor'a tepkili  

Süper Lig'e şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alma ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlaşan Antalyaspor'da, Sivasspor mağlubiyetiyle moraller bozuldu

02 Ekim 2017 Pazartesi 23:53
Taraftar Antalyaspor'a tepkili  
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LİGDE 7 haftayı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle geçiren kırmızı beyazlılar, 6 puanla 15'inci sırada yer aldı. Eto'o, Nasri gibi dünya yıldızı futbolcuların yanı sıra Menez, Maicon, William gibi kaliteli oyunculardan oluşan kırmızı beyazlıların ligde istediği sonuçları alamaması taraftarın da tepkisini çekti.

 
Lige kötü başlangıç yapan Antalyaspor'da Sivas deplasmanı mağlubiyeti sonrası taraftar sosyal medya hesabından yönetim ve futbolcuları eleştirdi. Taraftarın en fazla eleştirdiği futbolcular ise Sakıb ile kaleci Ferhat oldu. Sosyal medya hesaplarından çağrı yapan Antalyaspor taraftarı, kırmızı beyazlıların bugün yapacağı antrenmanı izleyip, takımın sonraki maçlarında futbolcuların daha istekli oynamalarını talep edeceklerini duyurdu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAntalyaspor
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