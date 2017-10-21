Tanrıseven sürpriz yaptı

ESKİ Alanya, yeni Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir'de bulunan Aytemiz Alanyaspor kafilesini kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Tanrıseven "Alanya'yı ve Alanyalı kardeşlerimi çok özledim. Aytemiz Alanyaspor'umuzu İzmir'de görmek çok güzel. Alanyaspor'a başarılar dilerim" dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hasan Tanrıseven'e teşekkür etti.

