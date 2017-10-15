Tanju Çolak Alanyaspor'u ziyaret etti

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Avukat Emirhan Çavuşoğlu ve İzzet Köseoğlu ile bir süre sohbet eden Çolak "Alanyaspor son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Umarım bu güzel futbolu hep sürdürürler" dedi. Başkan Çavuşoğlu da, aynı zamanda yakın dostu olan Tanju Çolak'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.