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Tanju Çolak Alanyaspor'u ziyaret etti

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, turuncu yeşilli takımın Wyndham Resort Hotel'deki kampını ziyaret etti

Tanju Çolak Alanyaspor'u ziyaret etti

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tanju Çolak, turuncu yeşilli takımın Wyndham Resort Hotel'deki kampını ziyaret etti

15 Ekim 2017 Pazar 22:59
Tanju Çolak Alanyaspor'u ziyaret etti
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Avukat Emirhan Çavuşoğlu ve İzzet Köseoğlu ile bir süre sohbet eden Çolak "Alanyaspor son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Umarım bu güzel futbolu hep sürdürürler" dedi. Başkan Çavuşoğlu da, aynı zamanda yakın dostu olan Tanju Çolak'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 23:04
Anahtar Kelimeler:
Türk FutboluKamp
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