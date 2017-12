Taner Savut'tan Alanyaspor'a duygusal veda

ALANYASPOR'DAKİ 4,5 yıllık görevinden bugün ayrılan Sportif Direktör Taner Savut, yayınladığı veda mesajında duygu yüklü ifadelere yer verdi. İşte Taner Savut'un veda mesajı: "Alanyaspor Kulübü'nde 4,5 sezondur yürüttüğüm sportif direktörlük görevinden, oluşan şartlar gereği karşılıklı görüşerek bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Şükürler olsun ki 4,5 yılda 2 şampiyonluk, 1 play off ve Süper Lig'de başarılı 1,5 sezon geçirmek nasip oldu. Bu süreçte benden desteğini ve yakınlığını hiçbir zaman esirgemeyen Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Kulüp Başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve yönetim kuruluna, birlikte çalıştığım teknik direktörlere, teknik ekiplere, futbolcu kardeşlerime, tüm kulüp personeline ve basın mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu ilçede bulunduğum her an bana olan sevgi ve saygılarını hissettiren Alanya halkına ve Alanyaspor taraftarlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Önümüzdeki süreçte, bugüne kadar olduğu gibi yönetim kurulumuzun en doğru teknik direktörü göreve getirip, en doğru takviyeleri yapacağına ve Alanyaspor'un ligi üst sıralarda bitireceğine inanıyorum. Kulübümüze bundan sonraki süreçte bütün kalbimle başarılar dilerim. Hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla..."