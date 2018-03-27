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Tamrak'a ziyaret

Bugün oynanacak olan Türkiye Ümit Milli Takım maçı için Alanya'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ve TFF Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'ı ziyaret ettiler

Tamrak'a ziyaret

Bugün oynanacak olan Türkiye Ümit Milli Takım maçı için Alanya'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ve TFF Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'ı ziyaret ettiler

27 Mart 2018 Salı 01:32
Tamrak'a ziyaret
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BUGÜN oynanacak olan Türkiye Ümit Milli Takım maçı için Alanya'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ve TFF Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'ı ziyaret ettiler. Türkiye ile Malta arasında oynanacak olan 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçıyla ilgili bilgilendirme ve fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette samimi bir ortam hakimdi. TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, ziyaretin anısına Erdal Tamrak'a A Milli Takım forması hediye etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Köksalan
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