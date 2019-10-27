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Tamer Tuna: Penaltı pozisyonu penaltı değil

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının ardından verilen penaltı kararının hatalı olduğunu söyledi.

SPOR 27.10.2019, 21:01
Tamer Tuna: Penaltı pozisyonu penaltı değil
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SÜPER Lig'in 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'nın deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Beto'nun penaltı pozisyonundan sonra saha kenarına tepki göstermesi hakkında konuşan Tamer Tuna, “Beto, ‘Asla penaltı değil, bakın, itiraz edin' diyerek serzenişte bulundu. Beto penaltı yapmadığından emin ve buna karşı bir isyandı. 1-2 pozisyona enteresan fauller oldu hiçbir şekilde hakem tarafından değerlendirilmedi, çok çabuk geçildi. Penaltı pozisyonu sağlıklı izlenmedi. Bazı pozisyonlar 3-4 dakika izlenirken bu pozisyon için 1 dakikada karar verildi. Penaltı pozisyonu penaltı değil. Futbolu bilen bir teknik direktörüm” dedi.

Tamer Tuna, karşılaşma ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

“4-1'lik skor ve hiç istemediğimiz bir skor. İyi yönlerimizin hiçbirini ortaya koyamadık. Buna sebep olarak birçok sebep sayılabilir. 1-0 geriye düştükten sonra dirençli kalabildik. Rakibe en az pozisyon veren takımdık bu maça kadar. Penaltı pozisyonunda Aytaç'ın gelişinden itibaren bakarsak, pozisyona aslında Beto'nun hamlesinden sonra Beto'nun ayağının altına ayağını sokan Aytaç. 3-4 defa pozisyonu izledim. Bu pozisyonu sağlıklı değerlendirdiğimizde aslında hiç penaltıyla ilgisi yok. Bütün oyunun akışı bu pozisyonla değişti. Onun ötesinde kendimizi değerlendirirsek bugün sahada en güçlü yönlerimiz en büyük zaaflarımıza dönüştü. Poko'nun zorunlu değişikliği, hakem kararları ve kırılma anları skoru etkiledi. Ümit Öztürk iyi bir VAR hakemi, VAR da daha fazla görev aldı. Bunları nasıl değerlendiremediler şaşırıyorum. Maalesef bugün sahada çok büyük hatalar oldu.”

#Kasımpaşa #Göztepe #tamer #Tuna
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