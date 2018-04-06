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Tam 7 takım! İşte tarihe geçen Volkan Demirel gerçeği

Son sözleşmesine imza atmaya hazırlanan Volkan Demirel'in, aralarında M.City'nin de bulunduğu 7 üst düzey Avrupa takımının transfer teklifini reddettiği belirlendi

Tam 7 takım! İşte tarihe geçen Volkan Demirel gerçeği

Son sözleşmesine imza atmaya hazırlanan Volkan Demirel'in, aralarında M.City'nin de bulunduğu 7 üst düzey Avrupa takımının transfer teklifini reddettiği belirlendi

06 Nisan 2018 Cuma 17:39
Tam 7 takım! İşte tarihe geçen Volkan Demirel gerçeği
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FENERBAHÇE'DE 500. maçını geride bırakan Volkan Demirel, yeni sözleşme bekliyor. 36 yaşındaki file bekçisi, tekliflere rağmen en az 40 yaşına kadar kulübüne hizmet etmek istiyor.

Son teklifin ABD'den geldiği Volkan'ı geçmişte ne takımlar istedi de gitmedi. 2008'de M.City'nin teklifine 'hayır' diyen Volkan, 2010'da Monaco'yu reddetti.

ATLETICO MADRID DE İSTEDİ

3 Temmuz süreci sonrasında Lugano, Andre Santos ve Niang gibi isimler takımdan ayrılırken, Volkan'ı da Aston Villa, Swansea, Hamburg, Atletico Madrid gibi takımlar istedi ancak hiçbirisiyle görüşmedi.

2013'te bir Arap takımının 3 yıllığına 20 milyon euro'luk teklifini de görmezden gelen tecrübeli file bekçisi, 2015'te Milan'a, 2016'da ise Qarabagh'a "Hayır" dedi.

(Takvim)

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VOLAN DEMİRELSporVolkan Demirel
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