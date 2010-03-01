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Takip sürüyor

Artık ligde son viraja girilen 1. Amatör kümede Alanyaspor, Avsallarspor'a yenilerek kümede kalma yolunda çok önemli 3 puan kaybetti.

Takip sürüyor

Artık ligde son viraja girilen 1. Amatör kümede Alanyaspor, Avsallarspor'a yenilerek kümede kalma yolunda çok önemli 3 puan kaybetti.

01 Mart 2010 Pazartesi 00:00
Takip sürüyor
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 Zimbitlik sahasında oynan maçı 3-1 kazanan Avsallarspor Play-Off takibini sürdürdü. Evinde Mahmutlarspor'u ağırlayan Türklerspor son saniye golüyle 3-2'lik mağlubiyetten kurtulamadı. Evrenseki deplasmanına giden Kestelspor, karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Deplasmana giden komşu ilçenin temsilcisi Gazipaşaspor ise grubun lideri olan Çolaklıspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Son Güncelleme: 20.12.2012 17:23
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