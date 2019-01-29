'Takımın önünü açarım'

KAPLAN, "Maçı kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Stadyuma gelen tüm taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Maçın başında yediğimiz penaltı golünden sonra üretkenliğimiz düştü. Kubilay’ı aldık ve golü arzu ediyorduk ama yaptığımız hata sonucu ikinci golü yedik. Biz büyük bir camiayız, bu zor şartlarda elimizi taşımızın altına koyduk. Önemli olan camiamıza sahip çıkmak, gerekirse Ankaragücü’nün önünü açarız. Taraftarımız İsmail Kartal adını bağırdı. Ben İsmail hocayı emeklerinden dolayı kutluyorum. Başkanla oturup konuşuruz, ayrılmamız gerekiyorsa ayrılırız" dedi.