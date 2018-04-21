'Takımıma güveniyorum'

TAKIMININ başında bugüne kadar 6 maça çıkan, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan deneyimli teknik adam "İyi ve kaliteli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Gerçekten de pozitif bir atmosfer yakaladık. İnşallah taraftarlarımızın da desteği ile Galatasaray karşısında galip gelen biz olacağız. Onlar bize inansın ve güvensin. Taraftarlardan tek isteğim, Cumartesi (bugün) günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu doldursunlar ve her zamanki gibi destek versinler. Kazanan biz olacağız" dedi.