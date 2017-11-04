Takım otobüsünü yoldan çevirip şehit cenazesine götürdü

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmadaşehit düşen sözleşmeli er Erhan Karaca dün toprağa verildi.
TAKIM OTOBÜSÜNÜ YOLDAN ÇEVİRDİ
Şehit cenazesine katılanlar arasında Samsunspor'un teknik kadrosu ve futbolcular da vardı. Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu'nun Bolu maçı için hareket eden otobüsü yoldan çevirerek futbolcular ile birlikte şehit Erhan Karaca'nın cenazesine gittiği öğrenildi.
TARAFTARLAR TAKDİRLE KARŞILADI
Samsunspor'un taraftar platformları Engin İpekoğlu'nun bu davranışını överken cenazeye katılan futbolcuların fotoğrafını da paylaştı. İpekoğlu ve Samsunsporlu futbolcular şehidi son yolculuğuna uğurladıktan sonra Bolu'ya hareket etti.
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