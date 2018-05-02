Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!

TAHKİM Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçı için yaptığı "tüm taleplerin oy birliği ile reddine" karar verdiğini açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2018/156 - K.2018/164
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
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