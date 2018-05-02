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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçı için yaptığı "tüm taleplerin oy birliği ile reddine" karar verdiğini açıkladı

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçı için yaptığı "tüm taleplerin oy birliği ile reddine" karar verdiğini açıkladı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:38
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
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TAHKİM Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçı için yaptığı "tüm taleplerin oy birliği ile reddine" karar verdiğini açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2018/156 - K.2018/164
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu

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Anahtar Kelimeler:
Tahkim KuruluBeşiktaşTff
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