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Tahkim Kurulu'ndan Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu,Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti

SPOR 17.10.2019, 17:34
Tahkim Kurulu'ndan Alanyaspor Fenerbahçe maçı kararı!
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İŞTE TFF'den yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; 

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile, karar verilmiştir."

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#tahkim kurulu #alanyaspor fenerbahçe #maçı kararı #Alanyaspor #kural hatası
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