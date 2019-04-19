Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin 3 maçlık cezasını onadı

FENERBAHÇE'NİN yıldızı Mehmet Ekici, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başkent'te oynanan Ankaragücü maçında rakibine yaptığı şiddetli hareketi nedeniyle kırmızı kart görmüş ve PFDK tarafından 3 maçla cezalandırılmıştı.

Bugün toplanan Tahkim Kurulu tecrübeli futbolcunun 3 maçlık cezayı onadı.

İşte yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."