Tahkim kararını verdi! Bursaspor...

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Bursa Spor Kulübü Derneği’nin TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun 20.09.2019 tarih ve E.2019/17 K.2019/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;



– Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,



– Kulüp Lisans Kurulu kararında usul ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurusunun reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.

