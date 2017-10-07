Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank...

GALATASARAY Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 82-58'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hopson ve Renfroe'nin basketleri ile 9-2 öne geçti.
Savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılılar, Göksenin Preldzic'in sayılarıyla ilk periyodu 13 sayı farkla 18-5 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Hopson ile etkili olan Galatasaray, skoru 29-12 yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen son dakikaları da Göksenin ve Preldzic'in basketleri geçen sarı-kırmızılılar, devreye 35-14 önde girdi.
Müsabakanın üçüncü periyodunun ilk iki dakikasında savunmalar ön plandaydı ve takımlar sayı bulamadı. Daha sonra Armand, Rudd, White ve Lyon'un bulduğu sayılarla 14-3'lük seri yakalayan Antep, 41-33 yaptı. Rakibinin farkı daha da azaltmasına izin vermeyen Galatasaray, Christmas'ın pota altından bulduğu sayılarla periyodu 52-36 üstün tamamladı.
Son periyotta rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 82-58'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skorer oyuncusu 20 sayı ile Galatasaray'dan Hopson olurken, Gaziantep'te ise White 13 sayı ile oynadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
Galatasaray Odeabank: Hard 6, Hendrix 6, Ege 4, Renfroe 7, Christmas 15, Hopson 20, Summers, Preldzic 8, Göksenin 16, Serkan Aydın
Başantrenör: Erman Kunter
Gaziantep Basketbol: Rudd 11, White 13, Orhan 2, Lyons 12, Williams, Balazic 3, Can 7, Erol 3, Armand 7
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. periyot: 18-5 (Galatasaray Odeabank)
Devre: 35-14 (Galatasaray Odeabank)
3. periyot: 52-36 (Galatasaray Odeabank)
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.