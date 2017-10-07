Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Galatasaray Odeabank...

GALATASARAY Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 82-58'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hopson ve Renfroe'nin basketleri ile 9-2 öne geçti.

Savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılılar, Göksenin Preldzic'in sayılarıyla ilk periyodu 13 sayı farkla 18-5 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Hopson ile etkili olan Galatasaray, skoru 29-12 yaptı. Karşılıklı sayılarla geçilen son dakikaları da Göksenin ve Preldzic'in basketleri geçen sarı-kırmızılılar, devreye 35-14 önde girdi.

Müsabakanın üçüncü periyodunun ilk iki dakikasında savunmalar ön plandaydı ve takımlar sayı bulamadı. Daha sonra Armand, Rudd, White ve Lyon'un bulduğu sayılarla 14-3'lük seri yakalayan Antep, 41-33 yaptı. Rakibinin farkı daha da azaltmasına izin vermeyen Galatasaray, Christmas'ın pota altından bulduğu sayılarla periyodu 52-36 üstün tamamladı.

Son periyotta rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 82-58'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skorer oyuncusu 20 sayı ile Galatasaray'dan Hopson olurken, Gaziantep'te ise White 13 sayı ile oynadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Galatasaray Odeabank: Hard 6, Hendrix 6, Ege 4, Renfroe 7, Christmas 15, Hopson 20, Summers, Preldzic 8, Göksenin 16, Serkan Aydın

Başantrenör: Erman Kunter

Gaziantep Basketbol: Rudd 11, White 13, Orhan 2, Lyons 12, Williams, Balazic 3, Can 7, Erol 3, Armand 7

Başantrenör: Stefanos Dedas

1. periyot: 18-5 (Galatasaray Odeabank)

Devre: 35-14 (Galatasaray Odeabank)

3. periyot: 52-36 (Galatasaray Odeabank)