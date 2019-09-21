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Taha Akgün dünya ikincisi oldu! Gümüş madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

SPOR 21.09.2019, 17:54
Taha Akgün dünya ikincisi oldu! Gümüş madalya kazandı
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DÜNYA Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.

#Taha Akgün #Gümüş madalya #Dünya Güreş Şampiyonası
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