SPOR Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 16.00'da oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un A takımı, U21 takımını 5-0 mağlup etti. Turuncu yeşilli takımın suskun golcüleri Papiss Cisse ve Bobo, attıkları gollerle dikkat çektiler. Antrenman maçında Cisse 4 golle yıldızlaşırken, Bobo da 1 gol kaydetti. Dünü ise izinli geçiren turuncu yeşilliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
Suskun golcüler antrenman maçında coştu 5-0
Lige verilen milli arada yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, U21 takımı ile yaptığı antrenman maçını 5-0 kazandı. Turuncu yeşillilerin gollerini Papiss Cisse (4) ve Bobo kaydetti
SPOR Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 16.00'da oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un A takımı, U21 takımını 5-0 mağlup etti. Turuncu yeşilli takımın suskun golcüleri Papiss Cisse ve Bobo, attıkları gollerle dikkat çektiler. Antrenman maçında Cisse 4 golle yıldızlaşırken, Bobo da 1 gol kaydetti. Dünü ise izinli geçiren turuncu yeşilliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.