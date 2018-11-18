Suskun golcüler antrenman maçında coştu 5-0

SPOR Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 16.00'da oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un A takımı, U21 takımını 5-0 mağlup etti. Turuncu yeşilli takımın suskun golcüleri Papiss Cisse ve Bobo, attıkları gollerle dikkat çektiler. Antrenman maçında Cisse 4 golle yıldızlaşırken, Bobo da 1 gol kaydetti. Dünü ise izinli geçiren turuncu yeşilliler, Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

