Susic şaşırdı bu işe 

FARKLI kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, oyuncularının geçen sezon Akhisarspor'a 3-0 kaybettikleri maçı unutmadığını ve rövanş için sahaya çıktıklarını dile getirdi. Maçtan önce yapılan toplantıda oyuncularına 1 puan istemediğini söylediğini aktaran Susic, "Galip gelmemiz gerektiğini söyledi. 1 puan teklif etselerdi kabul etmezdim. Rakibimizin bizi yenmek için uğraşacağını biliyordum. Bizi yenseler ikinci sıraya kadar yükselebileceklerdi. İki takım da 1 puan için oynamadı, kazanmak için oynadı ve şans bizden yanaydı. Bugün kazanabileceğimize inanıyordum. Beni şaşırtan şey gol yemememiz oldu. Çok gol atıyoruz, çok gol de yiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GOLÜ ERKEN YEDİK'

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise çok ağır bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi. Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kendi sahamızda yenilmeyen bir takımdık. Geçen seneden gelen iç saha başarımız vardı. Maçtan önce 3 puan aldığımız takdirde ikinci olacağımızı biliyorduk. Bunu hedef göstermiştik. Maça kazanmak için başladık. Maçın başında kaçırdığımız gol pozisyonu vardı. Maça bir sıfır önde başlasaydık bizim için her şey çok daha farklı olacaktı. 8. dakikada golü yedik ve oyun tersine döndü. Erken golü yemek iç sahada bizde güvensizlik oluşturdu. 1-1 getirebilirdik maçı ama kaçırdık ve fark yedik" dedi.