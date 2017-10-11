Susic iddialı konuştu

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, önceki akşam A Spor'a özel bir röportaj verdi. Alanyaspor olarak birkaç haftadır güzel gittiklerini söyleyen Boşnak çalıştırıcı, "Alanyaspor olarak Avrupa kupaları hedefimiz yok. Daha ikinci yılımızdayız. İlk sene ligde kalmak istiyorduk, bu sene biraz daha iyisini hedefliyoruz ancak UEFA Kupası gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

İşte Safet Susic röportajından satır başları:

'LOVE ÇOK KALİTELİ'

Vagner Love büyük bir futbolcumuz. Çok profesyonel bir oyuncu. Takımımızda olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Çok başarılı ve kaliteli bir isim. Emre Akbaba da çok yetenekli. Türkiye'deki en iyi oyunculardan birisi diyebilirim. Teknik anlamda çok çok iyi bir yapıya sahip. Çok iyi bir insan ve profesyonel.

'YABANCI SINIRINA KARŞIYIM'

Ben limite, yani yabancı futbolcu sınırlamasına karşıyım. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Bazı İngiliz takımlarında İngiliz yok gibi. Gruplarını yine de lider olarak tamamladılar. Yabancılar bir engel değil. Avrupa'daki İngiltere gibi ülkelerin takımlarında çok fazla imkan var. Onlarla rekabet Türk takımları için çok zor.

'FAVORİM GALATASARAY'

Şampiyonluk Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gider diye düşünüyordum. Son haftalarda Galatasaray'ın kadroya dahil ettiği oyuncularla şampiyonluk şansı yükseldi. Arada 5 puanlık bir fark var. Benim bu sene şampiyonluk için favorim Galatasaray.

'OYUNCULAR DAHA HATALI'

Türkiye'deki hakemleri eleştirmiyorum. Şikayetçi de değilim. Bence eleştirilecek bir durum yok. Hakemler oyuncular kadar hata yapmıyorlar. Hakemlerin hata yapabileceğini kabul etmek lazım. Çünkü birkaç santimle oluşan hatalar oluyor. Hata yapabilirler, bunu bir mesaj olarak kabul edebiliriz oyunculara. Bir haksızlık var hakemlere karşı. Bir takım mağlup olduğunda ilk suçlanan kişi hakem oluyor.

'O MAÇ MUCİZEYDİ'

Trabzonspor maçında bir mucize gelişti. 3-1 mağlup durumdayken oyuncularımdan daha fazla gol yememelerini diledim. Bir mucize gelişti ve kazandık. Süper Lig çok kaliteli, çok gollü ve çok hareketli bir lig. Tek negatif durum, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamayacak oluşu. Umarım Avrupa Şampiyonası'na katılırlar.