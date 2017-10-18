Susic çare arıyor

ANTRENMANLARDA farklı varyasyonlar deneyen Boşnak çalıştırıcı, defans oyuncuları ile yakından ilgileniyor. Hücumda sıkıntı çekmeyen ancak aynı verimi savunmadan da bekleyen Safet Susic'in, 20 Ekim Cuma günü deplasmanda oynanacak olan Göztepe maçına özel önlem alacağı öğrenildi.

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