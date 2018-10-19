Sürpriz ziyaretçi

MAVİ beyazlı ekibin dünkü antrenmanında sürpriz bir de ziyaretçi vardı. Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Emre Aşık, Mahmutlarspor'un idmanını ziyaret ederek Muratpaşa maçında başarı diledi. Emre Aşık'ın ziyaret jestine çok teşekkür eden Mahmutlarspor Başkanı Yılmaz Bağışlar "Eski milli futbolcumuz Emre Aşık'ın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Emre, profesyonel futbol yaşamında gençlerimize örnek olmuş bir futbolcudur. Takımdaki oyunculara büyük moral oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.