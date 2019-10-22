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Sürpriz ziyaret 

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ekiplerinden Manavgat Belediyespor'un Alanyalı Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy, önceki gün Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ile görüştü

SPOR 22.10.2019, 20:55
Sürpriz ziyaret 
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BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup ekiplerinden Manavgat Belediyespor'un Alanyalı Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy, önceki gün Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ile görüştü. Bir dönem turuncu yeşilli ekibi de çalıştıran Ali Haydar Durusoy, Turan Görgün'ü Alanyaspor'un başarılı grafiği ve liderliğinden dolayı kutladı. Görgün, ziyaretin anısına Durusoy'a Alanyaspor forması hediye etti. 

#Sarıveliler #Alanyaspor
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