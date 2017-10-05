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Suriye Dünya Kupası'na çok yakın

2018 Dünya Kupası play-off maçında Suriye ile Avustralya 1-1 berabere kaldı

Suriye Dünya Kupası'na çok yakın

2018 Dünya Kupası play-off maçında Suriye ile Avustralya 1-1 berabere kaldı

05 Ekim 2017 Perşembe 19:07
Suriye Dünya Kupası'na çok yakın
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ELEMELERDE A Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek sürprize imza atan Suriye ile B Grubu'nun üçüncüsü Avustralya play-off turunun ilk maçında Malezya'nın Hang Jebat Stadı'nda karşı karşıya geldi.Tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılamayan Suriye karşısında 40. dakikada Robbie Kruse'nin attığı golle öne geçen Avustralya, soyunma odasına skor üstünlüğüyle gitti. Maçın 85. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ömar Al Soma, Suriye adına beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. 
 
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Ekim Salı günü Avustralya'nın Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda yapılacak. Bu turu geçen takım, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) elemelerinde dördüncü olan takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak. 
 

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeAvustralya
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